亞運》台灣男足再遭香港血洗 分組晉級機會渺茫

徐宏銍（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違52年，台灣男足重返亞運舞台，首戰逼平巴勒斯坦，搶下1分積分後，前役只卻遭地主印尼血洗，今天出戰香港，台灣隊上半場就兵敗如山倒，讓香港隊陳俊樂、佐迪（Jorge Tarres Paramo）梅開二度，下半場雖然沒再掉球，卻也沒能反撲，終場以0：4不敵香港。

台灣男足今迎戰香港，但開賽第5分鐘就被香港中場陳俊樂破網先馳得點，第9分鐘又被西班牙歸化37歲前鋒佐迪單刀破門，接下來第38分鐘陳俊樂再度舉腳破網，不到10分鐘後佐迪也梅開2度，上半場香港隊大開殺戒，台灣隊以0：4落後。

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下半場台灣男足捲土重來，香港隊雖然幾度兵臨城下，靠著後防大將王睿、陳庭揚破壞對手的攻勢，加上門神潘文傑佈下天羅地網死守，下半場不讓香港再越雷池一步，不過台灣隊在進攻上仍一籌莫展，第68分鐘陳陞洧想要進攻但攻勢卻遭香港斷下，第87分鐘徐宏銍逮到空檔舉腳射門，可惜太高球飛過球門上方，最後台灣隊雖然沒有再失球，但也無力反擊，吞下本屆亞運第二敗。

台灣隊上半場僅1次射門1次射正，反觀香港則是8次射門5次射正，而目前戰績為兩敗一和，仍只有一分積分，20日將對上寮國，然而本屆亞運男足25隊分6組踢單循環，各分組前2與4支戰績較佳分組第3隊伍能晉級，儘管今日還有地主印尼對寮國之戰，但臺灣對港沒能取勝，之後就算幸運取得第3，也不利於和其餘分組第3比較，晉級機會渺茫。

台灣隊門將潘文傑。（資料照，記者黃耀徵攝）