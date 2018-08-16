亞運台灣女足迎戰南韓 今日賽事預告與轉播

台灣女足將在下午四點首戰南韓。（足協提供）

亞運台灣女足將在下午四點對戰南韓，本屆台灣女足與南韓、印尼、馬爾地夫分配在A組，今天台灣隊要力拚首勝，球迷們記得鎖定直播為台灣健兒加油！

大聯盟例行賽，早上7點由光芒客場挑戰洋基，光芒派出法利亞（Jake Faria）先發，對上洋基的賽薩（Luis Cessa）。洋基目前排在美東第二，落後紅襪仍有10場勝差，洋基若要爭取美東第一，必須再加把勁了。另外，早上9點還有天使出戰教士的比賽，棒球迷們不要錯過囉！

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中職例行賽今日兩地開打，新莊球場由中信兄弟迎戰富邦悍將，象隊推出楊志龍先發，悍將則由羅力主投。楊志龍上一場先發面對獅隊僅投2局就失掉5分退場，今天必須要將局數拉長並減少失投球。桃園球場由富邦悍將挑戰Lamigo桃猿，獅隊由洋投瑞安主投，猿隊則派出小將蘇俊羽應戰，喜愛中職的球迷們記得準時收看！

日職例行賽方面，今天有下午2場直播要帶給球迷們，分別是羅德挑戰日本火腿，以及歐力士面對西武獅，精彩比賽，球迷們一起為喜愛的球隊加油吧！

亞運女足

16:00 台灣@南韓 緯來體育、愛爾達體育3台

MLB例行賽

07:00 光芒@洋基 FOX體育、民視

09:00 天使@教士 FOX體育3台

CPBL例行賽

18:35 象@悍將 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS PLUS、愛爾達體育2台、愛奇藝

18:35 獅@猿 ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2、愛奇藝

NPB例行賽

17:00 羅德@日本火腿 FOX體育

17:00 歐力士@西武 FOX體育3台