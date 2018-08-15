亞運棒球》王玉譜角色待定 想向業餘學長學習

王玉譜（右1）盛裝出席天梭表官方計時活動。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕雅加達亞運棒球賽26日點燃戰火，台灣隊首役將碰上陣容堅強的韓國隊，儘管沒有旅外球員助陣，以業餘和中職好手為主的台灣隊，依然士氣高昂。

22歲統一獅左投王玉譜說：「球是圓的，沒有什麼是一定的，不是打職棒或打大聯盟、日職的就比較強，我們會把自己本分做好，畢竟業餘大學長經驗也不錯，要跟他們多學習。」

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台灣隊明起會在天母、新莊球場練習備戰，預定20日全員報到、23日啟程；擁有2015年光州世大運經驗的王玉譜，可能先於牛棚待命，但他也可先發，定位要等報到時確認。

王玉譜。（資料照，記者黃志源攝）

王玉譜2016年季中加盟獅隊，去年因車禍受傷，只出賽2個月，今年才算生涯首個完整球季，也因為第一次打到較長的賽季，加上季初先發、中繼兩頭跑，他透露，6月左右就感覺有些疲勞，頭腦想的和身體做的不一樣，呈現出來的成績就有落差，還要再強化，不然狀況其實不錯。

王玉譜日前下二軍調整，他說，有休息有差，感覺越來越好，也加強投球動作固定，「之前狀況好的時候，用什麼動作丟球都覺得很順，可是只要身體一沒力、動作有點跑掉，就覺得全都不順，在二軍沒比賽時就可以調整一下動作。」

野手林承飛、申皓瑋則是繼2015年U18世界盃後，再度於國家隊合體，目前也都在二軍調整狀況，今天一起盛裝出席活動，兩人都笑說：「感情不變。」

林承飛（左）、申皓瑋繼2015年U18世界盃後，再度於國家隊合體，今天一起盛裝出席活動。（記者郭羿婕攝）