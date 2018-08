網球》費爸直落二輕鬆晉級 超準ACE球還直擊攝影機（影音）

費德爾直落二輕鬆解決對手晉級。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕瑞士特快車「費爸」費德爾(Roger Federer)在溫布頓網球賽8強爆冷不敵南非巨人安德森(Kevin Anderson)後,經過一個月的休息,今在辛辛那堤大師賽強勢復出,名列第2號種子的費德爾首戰對上德國好手古威奇次克(Peter Gojowczyk),僅歷時1小時12分鐘,就以6:4、6:4,直落二淘汰對手晉級。

費德爾今在辛辛那堤大師賽碰上從沒有交手過的德國好手古威奇次克,一個月沒出賽的他過去兩年都缺席這項賽事,而今年重返辛辛那堤中央球場亮相後,不但球速變快,也展現自己高超的控球能力,此役一記ACE球更神準地直接命中場內的攝影機,《Tennis TV 》隨後也在推特分享了這段影片,並搞笑地寫下:「這記費德爾ACE球,只透過這種方式才能被攝影機捕捉下來!」

Doink!



This @rogerfederer ace is topped only by the craftwork of the camera that captured it.#CincyTennis pic.twitter.com/nZ5MzhP8QK