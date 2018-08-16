亞運棒球》南韓只要奪金 9條好漢兵役就可解套

李政厚。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕亞運棒球南韓精銳盡出，24名球員全為韓職球星，只要順利摘金完成三連霸，陣中9名球員咸德柱、朴治國、崔原態、崔忠然、朴珉宇、金河成、吳智煥、李政厚和朴海旻，兵役即可解套。

根據南韓兵役法規定，運動員只要亞運奪金或奧運拿到前3名，即可免服兵役，這屆亞運南韓棒球24名球員當中，若奪金就有9人受惠。

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斗山熊23歲左投咸德柱，本季拿下25次救援成功、防禦率2.34；同樣效力斗山熊的20歲側投朴治國，本季拿下14次中繼成功、防禦率3.65；耐克森英雄21歲右投崔原態，今年先發23場奪13勝，暫居韓職本土最多勝、防禦率3.95；三星獅右投崔忠然現年21歲，今年拿到15次中繼成功、防禦率4.34。

野手部分，效力NC恐龍的內野手朴珉宇，25歲，本季打擊率3成08；耐克森英雄22歲新銳游擊手金河成，本季敲17轟，外帶68分打點；吳智煥28歲，效力LG雙子的內野手，本季打擊率2成80，他是這屆亞運南韓陣中，韓職例行賽打擊率最低的打者，吳智煥的入選在南韓國內也引發不小爭議。

李政厚（效力耐克森英雄）是名將李鍾範之子，4天後才滿20歲，本季打擊率3成75高居聯盟第一，去年亞冠賽他的全能身手和飛快速度，已讓台灣球迷印象深刻；28歲的朴海旻（效力三星獅）和李政厚都是外野手，本季累積27次盜壘成功，擁有不俗腳程。