NBA》老大理財有成 投資股票狂賺60億

老大退役後經營事業有成。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）退休後理財有成，美媒報導老大4年前投資的飲料公司，當今股價已翻超過30倍，預估價值達2億美元（約新台幣61.6億）。

知名飲料大廠今宣布，收購某運動飲料品牌部份股權，多位股東因此受惠，退役球星老大就是其中一人，根據美媒消息，老大在2014年約用6百萬美元（約新台幣1.85億）買了這間飲料公司約10％股份，如今這些股票價值翻了超過30倍，預估市價約2億美元。

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老大目前是這家運動飲料公司、擁有股份第4多的股東，當年這家公司一年的營業額只有1000萬美元，今年預估能有4億美元營收。老大在買下這家飲料公司的股份當天，也成立了自己的個人公司，開始營運製片工作室。

除了老大，據悉火箭球星哈登（James Harden）、高球球星D.強森（Dustin Johnson）和美式足球球星洛克（Andrew Luck）等人，也都是這間飲料公司的股東，但各自擁有的股份比例不得而知。

美媒點出，下週將滿40歲的老大，球員生涯20年約賺3.23億美元（約新台幣99.5億），在投資方面的成就，可說是職業運動員的佼佼者。

現役球星詹姆斯（LeBron James）2014年投資耳機大廠，賺了3000萬美元（約新台幣9.2億），2012年與投資合夥人只花不到100萬美元（約新台幣3080萬）的價碼，買下連鎖披薩店股份，現在預估價值約4000萬美元（約新台幣12.3億）。

詹姆斯和老大都有優渥的場外收入。（資料照，美聯社）