亞運》奪金希望詹家姊妹出擊 壽星大詹期許贏得生日賀禮

準壽星詹詠然與妹妹詹皓晴甫從北美職業賽趕回國，今上午馬不停蹄搭機飛往印尼雅加達，傍晚再轉往巨港為亞運備戰。（詹皓晴提供）

〔特派記者梁偉銘／桃園機場報導〕「謝謝大家，我們會加油！」亞運台灣網球代表隊週三出發之後，肩負奪金重任的詹家姊妹甫從北美職業賽趕回國，今上午也馬不停蹄搭機飛往印尼雅加達，傍晚再轉往巨港與全隊會合，明天正好歡度29歲生日的詹詠然說：「從小出國參賽，習慣在國外慶生了，希望這趟順利平安，能為國家和自己贏得最棒禮物。」

8月17日出生的詹詠然，自嘲是典型獅子座，好勝心強也愛面子，身為亞運「四朝元老」，她已拿過女團、女雙及混雙共4面金牌，繼上屆仁川再度與血濃於水的妹妹詹皓晴聯手，這位準壽星「四金后」對此次亞運頗為期待，希望一雪4年前爆冷屈居銅牌悶氣，捲土重來贏得台灣史上第2面女雙金牌。

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台灣亞運女雙首金，2010年就由「黄金女雙」詹詠然／莊佳容於廣州拿下，如今大詹的搭檔改由詹皓晴接棒，儘管本季職業賽各自拚戰，許久沒與姊姊合作，小詹信心滿滿說：「上屆我們拿過女團金牌，這次當然希望女雙能夠再添『金』喜！」本週詹詠然已重返女雙世界球后寶座，小詹則暫居23席，以姊妹職業排名優勢，可望榮膺本屆亞運頭號種子，加上豐富大賽經驗，鍍金勢在必得。

網球向為我國亞運奪牌重點，賽史斬獲7金6銀7銅，自1998年曼谷起、連5屆都有金牌進帳，儘管本屆已取消台將最具競爭性的男、女團體，搶金重點就在雙打，其中實力在亞洲穩居上風的女雙機會看好，首輪賽事預計8月20日在巨港硬地球場開打。

準壽星詹詠然與妹妹詹皓晴甫從北美職業賽趕回國，今上午馬不停蹄搭機飛往印尼雅加達，傍晚再轉往巨港為亞運備戰。（詹皓晴提供）