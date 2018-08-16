MLB》馬林魚第一球就砸勇士大物 雙方板凳淨空（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕連5場開轟的勇士超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），今天對馬林魚之戰，開賽第一球就被馬林魚先發投手伍雷納（Jose Urena）丟一顆97.5英哩觸身球，阿庫尼亞左手肘挨球吻，引發雙方板凳淨空。

阿庫尼亞昨天開轟後，讓他以20歲又239天之姿，締造大聯盟史上最年輕連5場開轟的球員。不過，今天對馬林魚之戰，伍雷納第一球就直接砸到阿庫尼亞的左手肘，勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）和球員走到場上理論，接著雙方板凳淨空，發生衝突。

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伍雷納、史尼特克都遭裁判趕出場；阿庫尼亞則是在第2局就退場，無緣延續連續場次開轟紀錄。

根據ESPN指出，伍雷納砸到阿庫尼亞這顆球快達97.5英哩，這是他開賽第一球所投出最快的球速。此外，這是伍雷納本季第11次觸身球，並列國家聯盟最多。

勇士超級新人阿庫尼亞挨球吻。（美聯社）

勇士超級新人阿庫尼亞挨球吻。（今日美國）

勇士超級新人阿庫尼亞挨球吻。（今日美國）

勇士總教練史尼特克上場抗議。（美聯社）

馬林魚先發投手伍雷納第一球就砸人。（美聯社）

勇士超級新人阿庫尼亞挨球吻，隨後退場。（今日美國）