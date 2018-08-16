MLB》柯爾6局狂飆12K 太空人扛5轟中止五連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近日迷航的太空人今重返勝利軌道，連9場無安打的蓋提斯（Evan Gattis）單場雙響，帶動全隊5轟猛攻寫本季新高，柯爾（Gerrit Cole）先發6局狂飆12K把關，助太空人以12：1大勝洛磯，中止五連敗低潮。

太空人今天開賽霸氣十足，柯爾連飆3K給洛磯下馬威，反觀對方先發安德森（Tyler Anderson）開局不穩，1局下挨二壘打後，連投2次保送，昨天4支0的柯瑞亞（Carlos Correa）打第一球，掃出清壘二壘打，助太空人3：0領先。

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2局下太空人繼續拿分，柏格曼（Alex Bregman）犧牲打、古利爾（Yuli Gurriel）兩分砲，將領先擴大至6：0，3局下蓋提斯一棒開轟，終結個人20支0、連9場未開轟低潮，5局下再度將球轟出牆，雖有球迷伸手接球，但裁判最後維持全壘打原判，蓋提斯此役猛敲4支3，與懷特（Tyler White）同場演出雙響。

柯爾今用86球投完6局，狂飆12次三振、沒有保送，挨5安皆為1壘安打，責失1分完成優質先發，轉戰太空人先發25場，已達陣7次單場雙位數三振，比起之前在海盜先發127場、6次達陣，三振產量急遽攀升，此役登板捍衛主場、幫助球隊中止五連敗，柯爾也摘下本季第11勝。

柯爾先發6局狂飆11K，摘本季第11勝。（美聯社）

蓋提斯雙響終結20支0，全隊狠敲5轟寫本季新高。（美聯社）

不只球隊止敗，太空人今天更喜迎兩大捷報，明星外野手史普林格（George Springer）月初因拇指扭傷進入傷兵名單，近日已恢復完整賽前練球，幾乎確定能在作客運動家系列賽歸隊。

上月底滑壘不慎擠壓到右膝，生涯首度進傷兵名單的明星二壘手艾圖維（Jose Altuve），復健也有極大進展，今天賽前展開滾地球守備與跑壘練習，明天會繼續到球場報到，完成訓練課表後，再跟球隊移動到客場比賽。

由於太空人今天贏球，同區第二的運動家輸給水手，暫居美西龍頭的太空人，再度領先第二的運動家2場勝差，太空人即將迎接客場9連戰，依序與同區的運動家、水手和天使各交手3場，接著又將回主場，與運動家再打3場，展開馬拉松式的分區王座保衛戰。

艾圖維賽前進行守備、跑壘練習，婉拒媒體訪問。（法新社）

史普林格已恢復完整棒球活動，對運動家幾乎確定歸隊。（資料照，法新社）