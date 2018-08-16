MLB》可能跳過復健賽 國民「痛痛人」小史最快下週歸隊

小史本季仍然傷情不斷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）上月再進傷兵名單，今天完成模擬賽測試，若恢復狀況良好，可能跳過小聯盟復健賽，最快下週將重返輪值。

小史本季仍無法擺脫傷勢麻煩，6月因右肩發炎、停機超過1個月，7月底發生頸部神經夾擠問題，本季第2度進入傷兵名單，今天在紅雀球場完成模擬賽測試，約投4局、用70球後，將視恢復狀況調整歸隊時間表。

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由於接受注射治療，小史這次的復健進度，被迫延後大約一週，今天投完模擬賽後接受媒體訪問，小史表示，只要明天身體沒有大礙，就可能提前歸隊，「我猜這（模擬賽測試）是最後的大測試，我不覺得我明天會有不舒服，我準備好要先發了。」

總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）則說，球團當然希望小史能做好準備，但還是得看明天小史狀況如何，才能做後續決定。雖然國民近況不佳、戰力告急，但球團對於小史相當謹慎，不會急著逼小史歸隊。

小史本人表示，這是他第一次發生頸部神經問題，所以相當遵守醫矚，已經盡可能加快進度，目前狀況沒有大礙。

國民正值三連敗，晉級季後賽的希望漸弱，目前落居國聯東區第三，與分區龍頭勇士已有8場勝差，下週將與分區第二的費城人正面交鋒，小史有望在主場對費城人三連戰歸隊先發。

小史最快下週歸隊先發。（資料照，USA TODAY Sports）