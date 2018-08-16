NBA》再戰一年？ 熱火精神領袖可望續留

哈斯倫是少數能夠長留母隊的球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕對熱火球迷來說，準名人堂球星、「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）下季的去留自然是今夏最重要的議題，不過還有一位熱火待退球員的去留也同樣引人注目，那就是隊長、熱火精神領袖哈斯倫（Udonis Haslem）。

據美媒《USA TODAY》的報導，哈斯倫日前已跟球團長談許久，將留隊一年的可能性很高。「那是一場很棒的交流，關於他們是否希望我回來以及我自己是否想留下來。」哈斯倫說。他將與熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）進行會談。而球團上下包括總裁萊利（Pat Riley）都希望哈斯倫能夠續留。

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儘管生涯從未入選過明星賽，近年來也逐漸讓出上場時間（上季僅出賽14場），但38歲的哈斯倫一直都是熱火的隊長兼精神領袖。他總是能夠在場邊、休息室提供隊友意見以及安定的力量。甚至近日熱火球員還跟著他進行戶外訓練。「我很高興他們能夠一起來練，要不然平常滿寂寞的。」哈斯倫說。

哈斯倫生涯至今15季都奉獻給熱火，他曾與126位不同的熱火球員共事過。哈斯倫生涯平均7.7分、6.8籃板。他也是隊史三冠（2006、2012、2013）的先發中前鋒。

哈斯倫下季可能會續留。（資料照，美聯社）