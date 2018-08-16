MLB》洋基先發又出狀況 賽薩投不滿4局崩盤

洋基先發投手賽薩今天投不滿4局。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發群近期狀況多，今天在主場與光芒之戰，頂替受傷的沙巴西亞（CC Sabathia）先發的26歲投手賽薩（Luis Cessa），他僅投3.1局失5分，讓洋基終場以1：6輸球。

賽薩此戰僅投3.1局，被敲7安，包含一發光芒史密斯（Mallex Smith）的兩分砲，失掉5分，賽後防禦率升至5.60。賽薩前一次在大聯盟出賽是8月3日對紅襪，當時他後援3.2局就失5分。

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被拔掉先發的葛雷（Sonny Gray）今後援3.1局被敲4安失1分，有3次保送、2次三振；洋基全場有5支安打，僅靠安杜哈爾（Miguel Andujar）的陽春砲得到唯一的分數。

光芒先發法利亞（Jacob Faria）投3.1局失1分，羅伊（Chaz Roe）0.2局、亞柏格（Ryan Yarbrough）4局、卡斯提歐（Diego Castillo）1局都無失分；另外，光芒24歲新秀洛爾（Brandon Lowe）今擊出大聯盟首安，單場2安2打點，史密斯3安2打點，南韓籍崔志萬、基爾梅爾（Kevin Kiermaier）1安1打點。

洋基先發投手賽薩今天投不滿4局退場。（今日美國）