NCAA》超高天賦！ 杜克雙星首次亮相就轟炸籃框（影音）

〔體育中心/綜合報導〕NCAA傳統強權「藍魔鬼」杜克大學今夏招募了多名頂級高中生,包括明年狀元熱門人選R·J·巴瑞特(RJ Barrett)和排名全美高中生第一名的威廉森(Zion Williamson)。他們在昨日對上懷雅遜大學的季前表演賽上首次身披杜克球衣登場,而分別繳出亮眼數據與表現。

R·J·巴瑞特砍下全場最高34分,威廉森則貢獻29分13籃板。助球隊86:67大勝對手。



在比賽中R·J·巴瑞特多次展現狀元身手,遠投近切無所不利,還包括一記快攻暴扣對手。威廉森也不遑多讓,運用自己堪的爆炸體能多次從對手頭上摘下籃板球,另外還上演一記變態的補灌。兩人也有幾次精彩的配合。在一次快攻中,R·J·巴瑞特持球至三分弧頂被對手包夾,只見他單手一拋,傳給底線的威廉斯來一記雙手灌籃,讓現場熱度爆表。

