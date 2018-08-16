NCAA》超高天賦！ 杜克雙星首次亮相就轟炸籃框（影音）

2018/08/16 11:40

R·J·巴瑞特（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA傳統強權「藍魔鬼」杜克大學今夏招募了多名頂級高中生，包括明年狀元熱門人選R·J·巴瑞特（RJ Barrett）和排名全美高中生第一名的威廉森（Zion Williamson）。他們在昨日對上懷雅遜大學的季前表演賽上首次身披杜克球衣登場，而分別繳出亮眼數據與表現。

R·J·巴瑞特砍下全場最高34分，威廉森則貢獻29分13籃板。助球隊86：67大勝對手。

在比賽中R·J·巴瑞特多次展現狀元身手，遠投近切無所不利，還包括一記快攻暴扣對手。威廉森也不遑多讓，運用自己堪的爆炸體能多次從對手頭上摘下籃板球，另外還上演一記變態的補灌。兩人也有幾次精彩的配合。在一次快攻中，R·J·巴瑞特持球至三分弧頂被對手包夾，只見他單手一拋，傳給底線的威廉斯來一記雙手灌籃，讓現場熱度爆表。

另外值得一提的是，日前還測出威廉森的體重高達129公斤，但他在場上卻能飛天遁地，可見其體能是如何恐怖。R·J·巴瑞特則是加拿大出身，曾以17歲稚齡率領加拿大奪下U19冠軍，更在對上一眾潛力新星的美國一役中，怒砍38分、13籃板、5助攻助加拿大爆冷得勝，一舉奠定了他預約明年狀元的地位。

杜克大學招募到這兩人，可以說在天賦上足以傲視全美。網友甚至戲稱：「這根本就是NCAA版的勇士隊！」

威廉森。（資料照，法新社）

相關關鍵字： 籃球 NCAA男籃

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.