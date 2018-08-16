NCAA》超高天賦！ 杜克雙星首次亮相就轟炸籃框（影音）

R·J·巴瑞特（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA傳統強權「藍魔鬼」杜克大學今夏招募了多名頂級高中生，包括明年狀元熱門人選R·J·巴瑞特（RJ Barrett）和排名全美高中生第一名的威廉森（Zion Williamson）。他們在昨日對上懷雅遜大學的季前表演賽上首次身披杜克球衣登場，而分別繳出亮眼數據與表現。

R·J·巴瑞特砍下全場最高34分，威廉森則貢獻29分13籃板。助球隊86：67大勝對手。



請繼續往下閱讀...

在比賽中R·J·巴瑞特多次展現狀元身手，遠投近切無所不利，還包括一記快攻暴扣對手。威廉森也不遑多讓，運用自己堪的爆炸體能多次從對手頭上摘下籃板球，另外還上演一記變態的補灌。兩人也有幾次精彩的配合。在一次快攻中，R·J·巴瑞特持球至三分弧頂被對手包夾，只見他單手一拋，傳給底線的威廉斯來一記雙手灌籃，讓現場熱度爆表。

GET OUT OF ZION'S WAY!



21 first-half points from the Duke freshman on ESPN+ pic.twitter.com/K6hrHUOtaY — ESPN （@espn） 2018年8月16日

RJ Barrett ➡️ Zion Williamson. Duke fans will get used to this. pic.twitter.com/m1aqjt1p7U — TSN （@TSN_Sports） 2018年8月16日

另外值得一提的是，日前還測出威廉森的體重高達129公斤，但他在場上卻能飛天遁地，可見其體能是如何恐怖。R·J·巴瑞特則是加拿大出身，曾以17歲稚齡率領加拿大奪下U19冠軍，更在對上一眾潛力新星的美國一役中，怒砍38分、13籃板、5助攻助加拿大爆冷得勝，一舉奠定了他預約明年狀元的地位。

杜克大學招募到這兩人，可以說在天賦上足以傲視全美。網友甚至戲稱：「這根本就是NCAA版的勇士隊！」

威廉森。（資料照，法新社）