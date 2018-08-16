足球》再繳神級表現！魯尼兩度破門助隊連四戰不敗

魯尼兩度破門。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今年轉戰美國大聯盟（MLS）並加盟華盛頓聯隊的球星魯尼（Wayne Rooney）今天面對波特蘭伐木者再繳精彩表現，單場兩度破門，除了靠著飛快腳程，更有一次精彩的罰球正中球門，助隊以4：1獲勝。

第43分鐘魯尼以飛快腳程跑出大空檔，並順利接獲隊友傳球助攻，在禁區起左腳射門正中，拿下追平分；第68分鐘魯尼獲得一次罰球，在禁區外起右腳，球飛越面前整排對手進入球門，將比數拉開至3：1。

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除了魯尼之外，隊友費雪（Oniel Fisher）、馬托克斯（Darren Mattocks）也各踢進1球，終場華盛頓聯隊以4：1擊敗波特蘭伐木者，已經累積連四戰不敗。

Too easy for @WayneRooney. #DCvPOR pic.twitter.com/3Wley5lhVB — Major League Soccer （@MLS） 2018年8月16日