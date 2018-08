MLB》道奇主場「湖人之夜」 球員獲贈詹皇球衣超開心

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在主場舉辦一年一度的「湖人之夜」,與同在洛杉磯的職業籃球隊聯絡感情,應邀出席的湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)大方回禮,致贈道奇球員最新版的「詹皇」詹姆斯(Lebron James)球衣。

湖人菜鳥哈特(Josh Hart)今天擔任開球嘉賓,由道奇陣中的湖人鐵粉普伊格(Yasiel Puig)蹲捕接球,哈特從容完成開球儀式後,走下投手丘與普伊格擁抱致意,隨後哈特也造訪球賽轉播台,完成棒球球評初體驗。

請繼續往下閱讀...

而在開球儀式前,哈特與湖人老闆珍妮巴斯,已率先造訪道奇休息室,與普伊格、簡森(Kenley Jansen)和坎普(Matt Kemp)等球員相見歡,送上最新的詹皇球衣,簡森和普伊格都是湖人球迷,拿到球衣後相當開心。

Special delivery! @JeanieBuss presented some of the guys with @KingJames jerseys in honor of @Lakers Night at Dodger Stadium!#Dodgers | #LakeShow pic.twitter.com/kvEVjLQ874