MLB》葛蘭德森轟滿貫砲 藍鳥啄傷皇家奪2連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕37歲老將葛蘭德森（Curtis Granderson）今扛開路先鋒，單場4支2、4打點，包括4局上的滿貫砲，助藍鳥以6：5逆轉擊敗皇家，拿下2連勝。

葛蘭德森轟下生涯第10記滿貫砲，本季第二支。上一次轟滿貫砲的苦主也是皇家，堪稱皇家殺手。生涯至今對上皇家的106場比賽共16轟和50分打點。另一方面，皇家也成為本季挨轟最多滿貫砲的球隊（10支）。

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除了葛蘭德森，皮拉爾（Kevin Pillar）繳出3安猛打賞，分別在第2局、第4局幫助藍鳥得分。藍鳥先發投手艾斯查德（Marco Estrada）投6.2局繳3K、被敲6安、1保送失4分。

皇家部分儘管打線表現不錯，但剛從釀酒人交易來的先發投手羅培茲（Jorge Lopez）的皇家首秀卻不盡理想，僅投4.2局，留下3K、被敲8安、2保送失6分的慘淡數據。培瑞茲（Salvador Perez）開局就轟兩分砲，本季第21轟；第4局再補一記陽春砲，敲第22轟單場雙響砲。他連四季都至少20轟，成為第五位達到此成就的皇家打者。

菲力普斯（Brett Phillips）第7局敲三壘安追1分；Ryan O'Hearn也在藍鳥終結者翟爾斯（Ken Giles）面前轟陽春砲，但仍讓後者拿下本季第15次救援成功。

葛蘭德森轟滿貫砲。（美聯社）

培瑞茲單場兩轟但未能得勝。（USA TODAY Sports）