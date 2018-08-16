MLB》快速指叉球解禁！ 「投手大谷」復健重大進展

大谷特地回主場練投，再直奔教士球場比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今在客場以3：2擊敗教士，大谷翔平9局上代打，雖以揮空三振收場，但賽前特地回主場練投，收到極佳成效，投球內容與復健進展相當出色，恢復練投以來，首度嘗試招牌快速指叉球。

天使本週作客同屬加州的教士，展開三連戰，兩隊主場相距車程約1個半小時，當地媒體《橘郡記事報》報導，大谷翔平今天特地回天使主場練投。總教練索西亞（Mike Scioscia）解釋，比起客場牛棚，在自家主場練投，球團人員較能精準掌握大谷狀況，才會有此安排。

請繼續往下閱讀...

總教練索西亞也說，大谷已經幾乎能用全力投球，近況相當不錯。《橘郡記事報》記者表示，大谷先在牛棚投了35球熱身，接著上主場投手丘練投15和18球，中間稍作休息，模擬實戰節奏，並且安排打者站在打擊區、不揮棒，讓大谷熟悉投球視角。

大谷表示，目前已經恢復百分之百、完整的牛棚練習，包括招牌快速指叉球也解禁，是恢復練投以來首次嘗試，形容自己在對的方向、又前進了一步。美媒表示大谷下一步尚未明朗，但很快就會需要在某種程度的模擬賽中，正式面對打者。

天使球團已經說過，大谷投球的復健進程，並不包括到小聯盟投復健賽，因為球隊仍然需要大谷，繼續在大聯盟擔任打者，打算採用模擬賽的方式，讓大谷循序漸進累積投球數，若「投手大谷」能在9月歸隊，球隊擁有足夠牛棚戰力，能支援「投手大谷」在用球量有限的狀況下，於大聯盟登板投球。

大谷恢復練投後，首度嘗試快速指叉球。（資料照，美聯社）