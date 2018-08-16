MLB》打線紀錄之夜 大都會11分差痛宰金鶯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紀錄之夜！大都會打線多點開花，包括普拉維奇（Kevin Plawecki）第6局滿貫砲、尼姆莫（Brandon Nimmo）5支5、佛雷瑟（Todd Frazier）猛打賞，兩人皆差點達成完全打擊。大都會以本季新高19安得16分痛宰金鶯。終場16：5，中止對金鶯的3連敗。

尼姆莫本場共敲2支一壘安打、2支二壘安和1支三壘安打，僅差1轟即可達成完全打擊，不過他並不失望：「我真的覺得5安也很酷了。當我敲出最後一記安打後我很高興。你總想要一輩子活在這種美好的夜晚。」

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佛雷瑟第5局也轟陽春砲，整場3安猛打賞僅差一支三壘安就可以達成完全打擊；普拉維奇第6局滿貫砲，助球隊單局得9分，同時這也是他近四季205場比賽中的第11轟；佛羅雷斯（Wilmer Flores）9局也轟兩分砲；雷恩漢姆（Jack Reinheimer）則敲出大聯盟首安。

大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）主投5局繳3K、被敲5安、2保送僅失1分。另一方面，他的對手邦迪（Dylan Bundy）則投5.1局繳5K、被敲11安、失7分。本日最大苦主是金鶯中繼手菲力普斯（Evan Phillips），他第6局上場就接連保送2人並被敲2安失4分，包含普拉維奇的滿貫砲，防禦率突破天際13.03，賽後就被送回3A。

大都會目前排名國東第四，仍有些微的機會闖進季後賽。金鶯則繼續擔任聯盟爐主的身分。

普拉維奇滿貫砲。（USA TODAY Sports）

尼姆莫僅差1轟就達成完全打擊。（法新社）