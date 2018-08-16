NBA》遭質疑用錯手投籃？ 西蒙斯嗤之以鼻

西蒙斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人超級新星西蒙斯（Ben Simmons）不擅長投籃眾所皆知，上季僅在三分線外出手11次未命中半顆，但他是天生不擅投籃還是後天努力不足，目前仍未有定論。據Yahoo Sports報導，真正的原因很可能是西蒙斯用錯手投籃。

儘管西蒙斯被認為是左撇子，他也用左手投籃，但根據許多比賽影片或訓練影片來看，西蒙斯應該用右手投籃。在一次賽前的罰球練習的影片中，西蒙斯用右手投籃顯得穩定許多。就連他本人也曾在2016年認為自己應該是右撇子，不過現在他不打算改變左手投籃的習慣。

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一位西部球探表示，西蒙斯「明顯就是右撇子試著用左手投籃」無怪乎西蒙斯的投籃命中率不佳。ESPN球評羅斯（Jalen Rose）和柏克（Doris Burke）也都認為西蒙斯用錯手投籃了。西蒙斯的隊友、聯盟最佳的射手之一瑞迪克（J.J. Redick）也建議西蒙斯換手投籃，他的前隊友喬丹（DeAndre Jordan）同樣也是右撇子但使用左手投籃。七六人總教練布朗（Brett Brown）則認為換手投籃是「可以考慮的」，不過他強調並非一個夏天就可以改變。

即使各方人士都認為西蒙斯應該換右手投籃，但西蒙斯本人似乎對此建議嗤之以鼻，在一篇建議他應該換手的推特文章中，他回應一個哭笑不得的表情符號。

不過，如果西蒙斯不能改善他的投籃能力，不管左手還是右手投籃，那麼七六人將再次遇到去年季後賽遭遇塞爾提克被針對的情況。因此，七六人能走多遠，就端看西蒙斯的投籃能力能否改進。

西蒙斯。（資料照，法新社）