MiLB》胡智為5.1局7K無失分摘第4勝 朱立人2A首秀敲安2打點

胡智為拿下本季第4勝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟今天共有6人出賽，光芒隊3A台灣右投胡智為今天先發面對費城人3A，主投5.1局飆7K無失分，奪下本季第4勝；朱立人在2A處女秀3打數敲出1安打，另有2分打點。

胡智今天先發面對費城人3A，主投5.1局無失分，被敲出6支安打、飆出7次三振，光芒3A終場以相隔逾1個半月再拿下勝投，收下本季第4勝，防禦率也降至4.47。

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前日升上印地安人2A的朱立人，今天雙重賽午場就迎來2A首秀，擔任捕手第5棒，3打數1安打，包括一支帶有2分打點的右外野安打，而晚場賽事3打數0安打，打擊率降至1成67。

效力海盜2A的捕手張進德，今天4打數1安打，唯一安打是一支帶有2分打點的二壘安打，打擊率為2成97。

效力紅襪3A的台灣小將林子偉近況打擊火燙，今天面對金鶯3A，繳出3安、2打點的猛打賞，連續20場先發敲出安打，打擊率升至3成36。

印地安人3A張育成今天擔任第6棒游擊手，4打數繳白卷，吞下2K，連3場沒有敲安，打擊率降至2成50。

在教士短期1A奮鬥的投手宋文華，今天後援1局投8球 ,被敲2支安打無失分，防禦率略降至10.93。

朱立人2A首秀單場3支1。（取自推特）