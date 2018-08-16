中職Live》恰恰適時安打 兄弟1：0富邦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 1 0 3 0 富邦 0 0 0

第二局

周思齊擊出一二壘間穿越滾地球形成安打。下一棒黃鈞聲用觸擊短打成功推近跑者，羅力自己下丘將球傳往一壘造成出局。岳東華在2好1壞時被羅力觸身球送上一壘壘包，形成一二壘有人。下一棒王威晨擊出二壘方向軟弱滾地球出局，兩名跑者都向前推進。陳偉漢在滿球數時打出二壘方向滾地球，兄弟這局沒能多添分數，依然1：0領先。

第一局

首棒王威晨擊出中間方向安打，陳偉漢擊出游擊滾地球出局，二壘有跑者。陳子豪游擊方向滾地球遭到刺殺，兩出局。「恰恰」彭政閔擊出左外野落地安打，兄弟1：0領先。張志豪擊出中外野方向安打，一、三壘有跑者。

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富邦首位打者張正偉擊出一壘方向滾地球，遭到刺殺。第二棒陳品捷在1好2壞時擊出二壘方向滾地球，被岳東華上演一個測滑接完成刺殺。高國輝在兩出局後將偏高的球打成中外野方向安打。第四棒蔣智賢往二壘手擊出單局第三顆滾地球，富邦這局無功而返。

先發打序