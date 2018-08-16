中職Live》恰恰適時安打 兄弟1：0富邦

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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兄弟
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1
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0
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3
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0
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富邦
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0
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0
|
0
第二局
周思齊擊出一二壘間穿越滾地球形成安打。下一棒黃鈞聲用觸擊短打成功推近跑者，羅力自己下丘將球傳往一壘造成出局。岳東華在2好1壞時被羅力觸身球送上一壘壘包，形成一二壘有人。下一棒王威晨擊出二壘方向軟弱滾地球出局，兩名跑者都向前推進。陳偉漢在滿球數時打出二壘方向滾地球，兄弟這局沒能多添分數，依然1：0領先。
第一局
首棒王威晨擊出中間方向安打，陳偉漢擊出游擊滾地球出局，二壘有跑者。陳子豪游擊方向滾地球遭到刺殺，兩出局。「恰恰」彭政閔擊出左外野落地安打，兄弟1：0領先。張志豪擊出中外野方向安打，一、三壘有跑者。
請繼續往下閱讀...
富邦首位打者張正偉擊出一壘方向滾地球，遭到刺殺。第二棒陳品捷在1好2壞時擊出二壘方向滾地球，被岳東華上演一個測滑接完成刺殺。高國輝在兩出局後將偏高的球打成中外野方向安打。第四棒蔣智賢往二壘手擊出單局第三顆滾地球，富邦這局無功而返。
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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富邦悍將
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王威晨 3B
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1
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張正偉 RF
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陳偉漢 SS
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2
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陳品捷 2B
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陳子豪 RF
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3
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高國輝 DH
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彭政閔 1B
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4
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蔣智賢 3B
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張志豪 CF
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5
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林益全 1B
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詹子賢 LF
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6
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高孝儀 LF
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周思齊 DH
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7
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林哲瑄 CF
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黃鈞聲 C
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8
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于孟馗 SS
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岳東華 2B
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9
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方克偉 C
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楊志龍
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先發
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羅力