中職Live》桃猿首局暴打瑞安 8：0領先統一

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 0 0 0 桃猿 8 8 8 0

第一局

蘇俊羽三上三下，對郭阜林送出一次三振。

藍寅倫在滿球數時敲出安打上壘，林智平滾地球出局，一出局，二壘有跑者。王柏融擊出左外野飛球，郭阜林沒有撲到形成安打，Lamigo率先得分。陳俊秀選到四壞保送上壘。林泓育安打上壘，王柏融跑回本壘時遭到外野手助殺出局，郭嚴文打出內野滾地跑贏瑞安形成安打。朱育賢擊出安打帶有兩分打點，郭永維隨後擊出一壘方向安打再下一城。劉時豪再擊出安打，這局Lamigo已經打了一輪，藍寅倫再擊出三分打點全壘打，這局Lamigo已經海灌8分。林智平擊出中外野飛球出局，這局他一共出局兩次，桃猿8：0領先。

先發打序