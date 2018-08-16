中職Live》桃猿首局暴打瑞安 8：0領先統一

2018/08/16 19:13

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

 E

統一

 0 0 0 0

桃猿

8

 8 8 0

第一局

蘇俊羽三上三下，對郭阜林送出一次三振。

藍寅倫在滿球數時敲出安打上壘，林智平滾地球出局，一出局，二壘有跑者。王柏融擊出左外野飛球，郭阜林沒有撲到形成安打，Lamigo率先得分。陳俊秀選到四壞保送上壘。林泓育安打上壘，王柏融跑回本壘時遭到外野手助殺出局，郭嚴文打出內野滾地跑贏瑞安形成安打。朱育賢擊出安打帶有兩分打點，郭永維隨後擊出一壘方向安打再下一城。劉時豪再擊出安打，這局Lamigo已經打了一輪，藍寅倫再擊出三分打點全壘打，這局Lamigo已經海灌8分。林智平擊出中外野飛球出局，這局他一共出局兩次，桃猿8：0領先。

先發打序

統一獅

棒次

Lamigo桃猿

陳傑憲 SS

1

藍寅倫 RF

吳桀睿 2B

2

林智平 3B

郭阜林 LF

3

王柏融 CF

鄧志偉 DH

4

陳俊秀 1B

陳鏞基 3B

5

林泓育 DH

高國慶 1B

6

郭嚴文 2B

朱元勤 RF

7

朱育賢LF

陳重羽 C

8

郭永維 SS

羅國龍 CF

9

劉時豪 C

瑞安 P

先發

蘇俊羽 P

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