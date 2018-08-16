中職Live》桃猿首局暴打瑞安 8：0領先統一

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|E
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統一
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|0
|0
|0
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桃猿
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8
|8
|8
|0
第一局
蘇俊羽三上三下，對郭阜林送出一次三振。
藍寅倫在滿球數時敲出安打上壘，林智平滾地球出局，一出局，二壘有跑者。王柏融擊出左外野飛球，郭阜林沒有撲到形成安打，Lamigo率先得分。陳俊秀選到四壞保送上壘。林泓育安打上壘，王柏融跑回本壘時遭到外野手助殺出局，郭嚴文打出內野滾地跑贏瑞安形成安打。朱育賢擊出安打帶有兩分打點，郭永維隨後擊出一壘方向安打再下一城。劉時豪再擊出安打，這局Lamigo已經打了一輪，藍寅倫再擊出三分打點全壘打，這局Lamigo已經海灌8分。林智平擊出中外野飛球出局，這局他一共出局兩次，桃猿8：0領先。
先發打序
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統一獅
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棒次
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Lamigo桃猿
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陳傑憲 SS
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1
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藍寅倫 RF
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吳桀睿 2B
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2
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林智平 3B
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郭阜林 LF
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3
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王柏融 CF
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鄧志偉 DH
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4
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陳俊秀 1B
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陳鏞基 3B
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5
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林泓育 DH
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高國慶 1B
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6
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郭嚴文 2B
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朱元勤 RF
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7
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朱育賢LF
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陳重羽 C
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8
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郭永維 SS
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羅國龍 CF
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9
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劉時豪 C
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瑞安 P
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先發
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蘇俊羽 P