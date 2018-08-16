NBA》史上最強球員是誰？ 火箭總管：「詹皇」

詹姆斯被火箭總管譽為史上最好的NBA球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）是著名的數據大師，他表示自己在看完數據之後發現，詹姆斯（LeBron James）是無庸置疑的史上第一人，而且領先的幅度非常大。

莫雷在上節目時說到，詹姆斯製造勝場的能力以及他打進總冠軍賽的機率都非常高，他的這些能力甚至不需要數字去佐證，你只要看著他打球就能理解。「但基本上如果孤立掉這些並且去看他球員生涯所達成的成就，老實說，我認為以現在的狀況來看，他已經領先得非常多，我知道我說這些話可能會有些爭議。」

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這位在火箭球團12年，並且有11年都是火箭總管的人，不僅有著電腦科學的背景並相當著重於統計研究，莫雷打造的火箭隊上個賽季獲得全年度最好的季賽成績。

火箭總管莫雷（左）。（資料照，美聯社）

當莫雷談到詹姆斯下個賽季的新球隊湖人隊時，他認為火箭隊是比他們還要優秀的，但他隨即話鋒一轉表示，他並不會小瞧任何一支有著詹姆斯的球隊，因為在他的腦海裡，詹姆斯就是史上最好的球員。

關於詹姆斯以及喬丹（Michael Jordan）何者是史上最好的NBA球員，在籃球上有著相當多的爭論，有的人認為喬丹的五座冠軍數量比起詹姆斯還要多，湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）日前受訪時也曾認為，若要談到歷史定位，那冠軍數一定會是最重要的一切。