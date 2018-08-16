亞運棒球》平均月薪台幣344萬 韓頂薪球員身價驚人

南韓投手梁玹種。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕亞運棒球南韓隊過去幾屆，至少會擺一名大學球員在名單當中，這屆亞運精銳盡出，24名球員全為韓國職棒球星，完全沒有大學球員，陣中年薪前6名大咖球星，合計就將近2.5億台幣，足以支付中職兩支球隊團隊薪資。

排名榜首的是王牌投手梁玹種，年薪高達23億韓元（約6262萬台幣），他是去年韓職勝投王（20勝）和年度MVP得主，具大聯盟資歷的打線三劍客朴炳鎬、金賢洙、黃載均，年薪依序為15億韓元（約4084萬台幣）、14億韓元（約3812萬台幣）、12億韓元（約3267萬台幣），星光閃閃。

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曾拿過三屆韓職安打王的孫兒葉，年薪15億韓元和朴炳鎬並列第二，左投鄭雨藍本季拿下31次救援成功暫居聯盟第一，防禦率2.76，他年薪12億韓元和黃載均一樣；換句話說，上述這6人合計年薪為91億韓元，約台幣2億4776萬元，每人平均月領台幣344萬元，身價相當驚人。

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