亞運台灣女籃出戰韓國聯隊 今日賽事預告與轉播

台灣女籃主將彭詩晴。（法新社）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

亞運台灣女籃將在中午11點出戰韓國聯隊，尋求二連勝。台灣女籃前一戰面對哈薩克靠著黃品蓁與彭詩晴聯手攻下30分助台灣隊取勝，今天他們兩人的發揮仍然相當關鍵，球迷們一起打開電視為台灣英雄加油！

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大聯盟方面，早上7點由紅雀坐鎮主場迎戰國民，紅雀派出威佛（Luke Weaver）主投，國民則派出洛克（Tanner Roark）先發。紅雀近期狀況絕佳，拉出一波八連勝的佳績，今天要力拚在自家橫掃國民隊。喜愛棒球的球迷們，不要錯過囉！

中職今日兩地開打，天母球場由統一獅挑戰中信兄弟，獅隊由羅里奇掛帥主投，對上象隊的紐維拉，羅里奇要挑戰本季第十勝，而紐維拉則力求拿下來台後的首勝。桃園球場由猿隊迎戰富邦悍將，猿隊由史博威先發，對上悍將的布魯斯，昨天終止二連敗的猿隊今天能否再接再厲拿下勝利？精彩比賽，球迷們一起為喜愛的球隊加油吧！

日職今日有三場轉播要帶給球迷們，分別是中日挑戰巨人、日本火腿出戰西武，以及羅德迎戰樂天。旅日台將陽岱鋼今天的表現如何仍是全台灣球迷關心的話題。

另外，U12少棒賽與U15青少棒賽持續進行，球迷們記鎖定轉播為台灣小將加油！

亞運

女籃 11:00 台灣@韓國聯隊 緯來體育、愛爾達體育3台

男子手球 21:00 台灣@巴林 愛爾達體育3台

MLB例行賽

07:00 國民@紅雀 FOX體育

CPBL例行賽

18:05 中信兄弟@統一獅 FOX體育、愛爾達體育2台、愛奇藝

18:35 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS PLUS、愛奇藝

NPB例行賽

16:55 中日@巨人 緯來育樂、愛爾達體育3台

17:00 日本火腿@西武 FOX體育2台

17:00 羅德@樂天 FOX體育3台

U12少棒錦標賽

20:00 台灣@巴基斯坦 緯來體育

U15世界盃青少棒賽

23:00 台灣@多明尼加 緯來體育