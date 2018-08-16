亞運》扯！男籃又一隊退賽 台灣若闖8強對手是「他們」

2018/08/16 19:44

阿拉伯聯合大公國隊退出此次亞運男籃賽事，B組僅剩下的伊朗和敘利亞。（圖片取自亞運官網）

〔體育中心／綜合報導〕2018年亞運會男籃比賽進入第三天，原本分在B組的阿拉伯聯合大公國隊卻退出了此次亞運男籃賽事，B組僅剩下的伊朗和敘利亞，這兩隊要到台灣時間8月25日上午才會碰頭，而B組的戰況恐怕也將左右台灣男籃的晉級之路。

今年的亞運會男籃比賽可說是一波多折，原分在B組的菲律賓隊出爾反爾，先提出退賽，8天後又反悔要求重新參與賽事，但由於巴勒斯坦也退賽，讓D組僅剩2支球隊，亞運會組委會隨後把重新參賽的菲國從B組換到D組，如此一來B組和D組都有3支球隊。

沒想到今天稍早阿拉伯聯合大公國傳出退賽消息，因僅剩伊朗、敘利亞的B組，也因此雙雙提前晉級8強，B組唯一的小組賽距今還要9天之後才會舉辦，而混亂的賽況也影響到了台灣男籃。

台灣男籃在首戰逆轉擊敗日本後，接下來將面對香港和卡達，若台灣有機會在小組賽拿下三連勝穩坐小組龍頭，8強賽強就能碰上B組較弱的敘利亞，但相反的，若輸掉其中一場落到第二，那將有很大機率得對上強敵伊朗。

台灣隊必須力保分組龍頭，已利之後8強賽拚晉級。（資料照，法新社）

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