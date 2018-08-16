高球》台豐ADT公開賽第1回合 蔡啟煌66桿暫居領先

台豐ADT公開賽第1回合的領先者蔡啟煌，在第17洞果嶺，看著他的球靠近洞口，可惜老鷹沒進。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕即將滿50歲的資深好手蔡啟煌今天在2018公開賽第1回合，打下6個博蒂、無柏忌的66桿，暫居領先。

蔡啟煌今天在台豐ADT公開賽第1回合開球之後馬上連打兩個博蒂，這回合開球表現不錯，只錯失兩個球道，鐵桿也發揮得很好，推桿28次也是水準之作，讓他打下6隻小鳥沒有柏忌。

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第1回合賽事戰至下午2時30分，因為突然來的大雨，比賽暫停35分鐘。最後兩組選手戰至天黑，剛好打完18洞。

除了蔡啟煌繳出好成績，汪聰傑在第1回合也抓下6個博蒂，只在第1洞吞下柏忌，67桿完賽，他和日本的長谷川翔平、泰國的帕維和尼倫等人並列第2，只落後1桿。

今天較早出發的洪駿剛，則以68桿完賽，和王偉倫並列第6。長春好手翁永田則與年輕的黃頎並列第8，都是69桿。

洪駿剛在第16洞長推救Par，開心地揮手。他打出68桿，暫時並列第6。（記者趙新天攝）

黃頎在台豐ADT公開賽打出69桿，暫時並列第8。（記者趙新天攝）

汪聰傑以67桿完賽，在台豐ADT公開賽暫時並列第2。（記者趙新天攝）