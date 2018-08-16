中職》吳東融、曾陶鎔連2局開轟 兄弟二軍痛宰悍將

曾陶鎔、吳東融連2局開轟。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天在澄清湖球場富邦悍將，兄弟派出蔡齊哲登板，悍將則是吳世豪掛帥先發，終場兄弟在吳東融、曾陶鎔紛紛開轟，繳出猛打帶領下，以9：4力克悍將二軍。

此戰兩隊先發投手最後都無關勝敗，蔡齊哲4局被敲6安失3分，其中2分是自責分；吳世豪則是5局被敲5安掉3分皆為自責分，而此役關鍵分水嶺就在兩隊接手的牛棚投手，兄弟中繼彭識穎2局僅被敲出1安無失分，奪下本季二軍首勝；反觀悍將中繼張竣龍2局卻被敲出6安，狂掉4分，最終也吞下敗投。

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富邦新秀投手張竣龍二軍中繼投球吞敗投。（記者黃志源攝）

此役兄弟打者也是火力全開，吳東融、曾陶鎔都是4打數2安打還開轟，陳文杰5打數2安打，也有3分打點進帳，而悍將此役雖然幾乎棒棒都敲安，不過卻無法有效將攻勢串聯，加上後援兩任投手陳品學、羅國華都挨轟掉分，終場就以4：9不敵兄弟二軍。

中信二軍陳文杰在６局上擊出２分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

中信二軍吳東融在６局上擊出超前比數1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

富邦投手陳品學今天再度在二軍中繼投球，但首球即挨轟掉１分。（記者黃志源攝）

中信二軍吳東融在８局上擊出１分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍曾陶鎔在９局上擊出１分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍勝富邦二軍。（記者黃志源攝）