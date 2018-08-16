中職》開季至今僅3轟恐創新低 林智勝：再努力就好

「大師兄」林智勝8局上代打，一棒擊出超前陽春砲。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕今晚「金控大戰」前7局打完仍咬成平手，已在場邊待命的中信兄弟「大師兄」林智勝8局上代打，一棒擊出超前陽春砲，助兄弟6：4贏得2連勝，勝利打點和單場MVP一起入袋。

林智勝前一局就接獲總教練史耐德的任務，只要換左投上來，就代打第9棒岳東華；第8局開局，賴鴻誠才投第2球，他逮中偏高卡特球，擊出本季第3轟致勝，也讓悍將慘吞5連敗。

請繼續往下閱讀...

林智勝近3戰敲2轟，他認為與近期較常先發有關，感覺已慢慢回溫；但本季全壘打至今僅3發，恐繼車禍受傷的2013年單季5轟後，再創生涯新低。

對此，大師兄說：「沒辦法，上場機會真的沒那麼多，就把握機會，能打全壘打最好，不能的話至少要幫助球隊，看用什麼辦法贏球，新低就新低，再努力就好。」

5月底重返一軍後，林智勝不再是固定先發，他坦言剛開始不習慣，會覺得怎麼打不好就沒機會下場，但就數據來看，確實需要優先讓狀況好的選手上陣，「我已經很習慣這樣的出賽方式，反而有更多時間專注在訓練、打擊，把比賽感覺調整回來，看今天有機會代打或有別的任務，心態都調整得很好。」

林智勝沒先發時，通常第2局就會開始打擊，前5局都專注在練習上，請學弟投直球和變化球讓他模擬比賽感覺，準備之餘也調整好心態。他說：「教練給我很多鼓勵，讓我繼續努力，有好表現希望可以維持下去。」

林智勝代打開轟，也奪下單場MVP。（記者王藝菘攝）