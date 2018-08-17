MLB》蓄意砸人遭禁賽6場 馬林魚先發喊冤將上訴

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚先發伍雷納（Jose Urena）昨天開賽第一球，就砸到勇士火紅新秀阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），引發板凳清空，大聯盟今天宣布，認定伍雷納是蓄意丟人，祭出禁賽6場、外帶罰款處分。

伍雷納昨天登板投出的第一球，是一顆97.5英哩（約156公里）的內角偏高速球，直接砸到阿庫尼亞沒有帶護具的左手手肘，兩隊板凳隨即清空，激烈衝突的伍雷納和勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）都被趕出場。

請繼續往下閱讀...

伍雷納賽後強調，自己絕非故意砸人，當時他只是想投內角二縫線速球，塞內角球逼打者後退、他趁勢出擊，是他製造出局數的方式，丟到打者讓他感覺很糟，「人們很難過，我也很難過，我幹嘛等5天、出場，然後只投1球就被趕出去？這沒道理啊？對吧！」

伍雷納開賽第1球就砸到打者。（資料照，USA TODAY Sports）

雙方清空板凳，上場對峙。（資料照，法新社）

伍雷納只投1球就被趕出場。（資料照，法新社）

但大聯盟認為伍雷納是蓄意砸人，開出禁賽6場、外帶罰款處分，尚未確定罰金額度，勇士一壘教練Eric Young Sr也被禁賽1場、附帶金額未定的罰款。總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，他從未想砸阿庫尼亞、也不想惹麻煩。

馬林魚隨隊記者報導，伍雷納計劃提出上訴，延後禁賽處分，對洋基系列賽結束後，再撤銷上訴，走完禁賽處份。馬林魚明天將做客國民，進行三連戰，接著回主場與洋基打2場，下週將再度造訪勇士主場展開四連戰，屆時伍雷納預計正在履行禁賽處分，可能不會登板對勇士先發。

阿庫尼亞昨天挨觸身球後，仍上壘擔任跑者，攻守交換後到左外野守備時，出現不舒服的感覺，被換下場休息，並接受檢查，X光和電腦斷層檢查並無異樣。阿庫尼亞今天仍繼續出賽，對洛磯擔任先發一棒左外野手，首打席就敲安。

伍雷納強調自己並非故意丟人，計劃提出上訴。（資料照，美聯社）