MLB》兩戰得點圈僅20支1 洋基熄火吞2連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基打線今持續熄火，9局下滿壘一分未得，最終以1：3不敵光芒，4年來首次在主場系列賽輸給光芒，美日通算第300場登板的田中將大，主投6局責失2分完成優質先發，苦無火力支援，吞下本季第4敗。

今天叩關本季個人第10勝、挑戰赴美5年雙位數勝投的田中，開賽連挨4支安打、包括2支二壘打，一個出局都沒拿到，就被光芒取得2：0領先，田中隨後回穩，讓打者連續揮空三振，度過首局亂流。

請繼續往下閱讀...

2到6局田中調整投球策略奏效，雖被光芒再敲3支二壘打，但未繼續失分，下丘補位、投手前滾地球的守備都順利完成，還演出一次牽制成功。田中用92球投完6局退場，送出6次三振、沒有保送，挨9安、掉2分皆為責失，但隊友遲遲未能打回分數，讓田中以敗投候選人之姿退場。

昨天得點圈有人9支0的洋基打線，今天受制光芒王牌史奈爾（Blake Snell）與牛棚投手群，還是打不回分數，8局下史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出直擊右外野大牆的深遠安打，壘審第一時間判全壘打，重播判決改判二壘打，洋基追成1：3。

9局下洋基最後反攻，光芒推出羅莫（Sergio Romo）挑戰生涯第100次救援成功，卻被洋基連敲2安、獲保送，無人出局攻占滿壘，光芒菜鳥寇拉瑞克（Adam Kolarek）登板救火，只花9球連續解決3名打者，連飆2次揮空三振成功關門，今天得點圈有人11支1的洋基，苦吞2連敗，與同區龍頭紅襪已有10.5場勝差。

田中將大完成6局優質先發，卻苦吞敗投，自去年7月以來，首度先發連吞2敗，賽後總教練肯定田中將大的表現，認為田中已為球隊製造赢球機會，但球隊沒能把握。田中賽後透過翻譯表示，開賽時快速指叉球不太會跑，被對手打了很多支安打，後來就盡可能把快速指叉球壓低，得以度過亂流。

田中將大等不到火力支援，相隔1年再吞先發2連敗。（法新社）

傷癒復出的史奈爾先發5局無失分，成為光芒近5年首位達陣單季14勝的投手。（美聯社）

光芒2年級生寇拉瑞克，9局下滿壘無人出局登板，連續解決3人，獲生涯首次救援成功。（法新社）

洋基9局下無人出局、滿壘未得分，中斷主場系列賽對光芒12連勝。