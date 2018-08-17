MLB》大都會創隊史紀錄 20分差血洗費城人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕作客費城人雙重賽首戰，大都會繼續打擊大爆發，替補上陣的「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）擊出滿貫全壘打，單場7打點寫生涯新高，助大都會以24：4血洗費城人，締造隊史得分新紀錄。

昨天狠敲16安、在客場以16：5痛宰金鶯的大都會，今天造訪費城人主場續當「奧客」，羅沙里歐（Amed Rosario）開賽首打席首球開轟，4局打完暫以5：4領先，先發6棒右外野手尼莫（Brandon Nimmo）3局上因手傷退場，由包爺接替。

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5局上大都會打線開張，開局連3棒安打，靠對方投手暴投先拿1分，包爺敲安帶有1分打點，費城人守備單局2失誤，大都會11：4領先，無人出局滿壘，再度輪到包爺，單局第2次上場打擊的他，一棒將球扛出左外野大牆，本季第10轟出爐，是一支滿貫全壘打，大都會單局灌進10分，以15：4大幅領先。

包爺扛滿貫砲，單場7打點寫生涯新高。（美聯社）

被大都會打垮的費城人，最後3局派出2位野手收尾，大都會毫不客氣再灌9分，全場狠敲25安、含3轟打回24分，締造隊史單場得分新紀錄，2戰合掃40分，為1953年紅襪隊後聯盟首見，也是國聯近85年來，首次有球隊連2戰單場得超過15分。

大都會此戰先發9人僅投手未敲安，6人達成猛打賞，羅沙里歐和普拉維奇（Kevin Plawecki）都有4安、3打點表現。包爺單場7打點寫生涯新高。牛棚投手布雷文斯（Jerry Blevins）8局上把握機會，從對方野手手中敲出生涯首安。

大都會先發奧斯華（Corey Oswalt）今天主投6局，被打4發陽春砲責失4分，但隊友打擊大爆發，讓奧斯華摘下勝投。此役被球打中左手食指的尼莫，退場後接受X光檢查，沒有發現骨折，不確定接下來是否會缺陣，進入逐日觀察名單。

尼莫被球打到手指痛苦倒地，退場後由包爺替補。（USA TODAY Sports）