NBA》巴克利口中的聯盟最被低估球員 竟然是他！

博爾特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕名人堂球星、現任ESPN名嘴巴克利（Charles Barkley）日前在發表對於可愛交易案的意見時，居然高度稱讚一位名不見經傳的球員，並稱他是「聯盟中最被低估的球員」。究竟是哪位球員能夠博得老巴如此的讚賞？答案竟然是前暴龍替補中鋒博爾特（Jakob Poeltl）。

博爾特日前因可愛交易案被送至馬刺，年僅22歲的他是2016年暴龍以第9順位選中的年輕中鋒，生涯至今場均5.4分、4.1籃板，並不是太亮眼的數據，為何博爾特能受到巴克利如此的讚賞呢？

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跟據HOOPSHYPE的Bryan Kalbrosky分析，如果細究博爾特的進階數據，就會發現巴克利所言不假。上個賽季博爾特全勤出賽，並且有著聯盟最高的有效命中率（6成6）。另外，博爾特擅長空手切、爭搶進攻籃板、配合打擋拆和快攻。他每回合能夠得1.11分，是排名聯盟前7%的水準。若在縮小範圍，以每場至少有6次球權以上的長人為樣本，則博爾特僅輸給四位明星級中前鋒：湯斯（Karl-Anthony Towns）、卡培拉（Clint Capela）、A.戴維斯（Anthony Davis）和洛夫（Kevin Love）。

在柏爾特擅長的領域中，快攻是最精湛的一塊。在所有超過30次快攻球權的球員中，博爾特以1.51次每回合得分領先全聯盟。而在禁區球員吃飯的籃下5呎內的投籃命中率，在至少出手300次的球員中，博爾特也僅輸給詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯、菲佛斯（Derrick Favors）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）。另一個博爾特擅長的技能，就是進攻補籃，在這方面的效率他是聯盟前10名。

身高7呎的博爾特，除了上述進攻端的長處，防守上也不落漆。他的阻攻率是聯盟長人中的前7%，僅有10名球員能在和他一樣多的上場時間中保持更高的阻攻率。最後，博爾特在場上時，前東家暴龍能夠在每100次回合中多贏對手7.6分，代表上述數據能夠實際轉換成場上的貢獻。

總結來說，儘管傳統數據十分平凡，但若細究進階數據就會發現，博爾特絕非僅僅是可愛交易案的添頭，而是可以成為馬刺老化的禁區的解答。

博爾特（右）。（資料照，美聯社）