羽球》戴資穎累積88週球后 最新世界排名出爐！

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據世界羽聯（BWF）昨公布的最新排名，台灣一姊戴資穎仍穩居世界球后，生涯累積88週的球后寶座，她也將力拚台灣首面亞運羽球金牌；而台灣一哥周天成男單世界排名則是暫居第6名。

戴資穎累積88週坐穩女單世界第一，持續保持96817的高分，領先第2名的山口茜的87743分，第3名至第5名分別為印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）、泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、中國女將陳雨菲。

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前10名有小幅變化，原本第10名的日本女將高橋沙也加下跌3個名次，降至第13名，讓印度前球后賽娜（Saina Nehwal）擠進前10名。

高橋沙也加。（資料照，法新社）

男單方面，本周排名沒有變化，球王仍是丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），中國好手石宇奇排第2名，大馬名將李宗偉居第3，世錦賽冠軍桃田賢斗暫居第4，第5名為南韓孫完虎，台灣好手周天成排名第6，中國好手諶龍第7，印度斯理坎特（Srikanth Kidambi）第8，香港伍家朗為第9，第10名為日本選手西本拳太。

男雙方面，陳宏麟／王齊麟排在第10名，廖敏竣/蘇敬恆為第12名，李哲輝/李洋則是第15名。