MLB》不打了！ 五屆明星賽老虎強打宣布將退休（影音）

We hear from @Tigers DH Victor Martinez, who says he's taking it all in now, knowing that his illustrious baseball career has been reduced to about six weeks. pic.twitter.com/XnugHlfRO7 — FOX Sports Detroit （@FOXSportsDet） 2018年8月15日

〔體育中心／綜合報導〕擁有16年球員生涯、老虎5屆明星指定打擊V.馬丁尼茲（Victor Martinez）宣布本季結束後將高掛球衣。

曾被美媒《blessyouboys》點名要老虎盡快買斷的V.馬丁尼茲，近年身手下滑嚴重，更傳出製造休息室風波。在生涯岌岌可危之際，V.馬丁尼茲決定退休。跟據昨日的賽後採訪，V.馬丁尼茲說：「我很確定這將是最後一年。我會享受剩下的六個禮拜......並且終於能夠回家。」

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2002年從印第安人發跡的V.馬丁尼茲生涯五度入選明星賽，並且曾在2014年打出美聯年度MVP票選第二的表現。2011年加盟老虎隊，扣除掉2012年的受傷報銷，在此期間共累積112轟與2成91的打擊率。

39歲的V.馬丁尼茲，生涯出賽1946場例行賽，有著2成95打擊率、243轟和1163分打點。儘管近年身手退化又坐領高薪（本季1800萬美元），但老虎球迷們仍十分感謝V.馬丁尼茲的付出：「他是個好人，而且為我們做了很多貢獻！幹得好！」、「他將會被記憶為最佳的指定打擊手之一。也許他受傷勢、年紀影響已經打不動了，但他是個鬥士。他為我們的年輕球員樹立了好典範！」



V.馬丁尼茲將退休。（資料照，法新社）

V.馬丁尼茲本季僅6轟、2成42打擊率。（資料照，法新社）