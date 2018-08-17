高球》Wyndham錦標賽第1回合 史奈德克狂登「59俱樂部」

史奈德克成為PGA史上第10位打出低於60桿的選手。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國好手史奈德克今天加入職業高爾夫極難進入的「59俱樂部」，他在Wyndham錦標賽第1回合，打出59桿，成為PGA史上第10位打出低於60桿的選手。

台灣好手潘政琮這回合也有佳作，他繳出65桿暫時並列11名，首次在PGA賽事為他揹球桿的妻子林盈君幫了大忙，讓他打下6個博蒂，只有1個柏忌。

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小潘在推特上開玩笑說：「這是婚姻關係最真實的考驗，希望這場比賽打完之後她還會留在我身邊。」

潘政琮。（資料照，法新社）

今天他從後9洞出發之後，成績進度有點緩慢，9洞打完只有1個博蒂。回到前9洞雖然又有博蒂進帳，但第4洞攻果嶺偏右，保Par的7呎推桿沒進，吞下柏忌，所幸最後5洞潘政琮抓回4隻小鳥，才以65桿完賽。

Wyndham錦標賽第1回合的主角是史奈德克，這回合他開賽的第1桿就失手左拉把球打到第10洞左側球車道之外，一開始就覺得手感不佳，這洞吞了柏忌。沒想到接下來情況大逆轉，他先從第13洞起連抓4隻小鳥，轉回前9洞，他又打了6個博蒂，並在第6洞從176碼外直攻果嶺，球落地後滾進洞裡打下老鷹。

他的第59桿是在第9洞果嶺邊緣，超過20呎的推桿，雖然知道面對著「高爾夫魔術數字」的壓力，史奈德克還是把這球推進洞裡，完成了PGA史上第10次5字頭桿數紀錄，他也是唯一在同1回合打過柏忌之後還能低於60桿的選手。

目前史奈德克以4桿之差領先美國的摩爾和日裔美籍的小田約翰，這場比賽史奈德克若能奪冠的話，年度積分排名可望大幅躍升，從賽前的80名到40名之內。