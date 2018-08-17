MLB》達比修有過32歲生日 本週日迎接實戰登板

達比修有剛滿32歲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕剛過32歲生日的日投達比修有，今天迎來久違好消息，總教練梅登（Joe Maddon）證實，達比修有預定在美國時間本週日，到小聯盟投復健賽，這將是達比修有睽違2個月，首度實戰登板。

本季轉戰小熊的達比修有，上半季表現不如預期，先是因為類流感症狀進傷兵名單，5月底才辛苦拿到本季首勝，接著卻傳出右臂肱三頭肌肌腱炎，再度進入傷兵名單，所幸檢察結果並未發現結構性損傷。

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達比修有隨後持續復健，6月底曾到低階1A投復健賽，原本有望準備歸隊，卻在後續牛棚練投時，傳出手臂疼痛復發，復出被迫延期。達比修有再度就醫，被診斷出肩部夾擠問題，循序恢復傳接球、牛棚練習，並修正投球機制。

達比修有手臂狀況持續好轉，本月的實戰打擊練習和模擬賽測試都順利過關，前天投完3局模擬賽，為6月小聯盟復健賽後關機後，至今完成的最長局數，美媒報導達比修有的控球還有點不穩，但整體結果令人滿意。

今天隨隊作客海盜主場，達比修有賽前在平地丟球，照常進行訓練。總教練梅登受訪時證實，達比修有確定在本週日，到小聯盟投復健賽，但不確定會投幾場才會回大聯盟，透露今天有跟達比修有談話，達比修有表示近況很好，週日的比賽已經準備就緒。

「我今天跟他聊過，他說他投球的感覺真的非常棒，已經準備好在週日登板。」梅登說，表示球團不會操之過急，會給達比修有充裕時間，確定傷勢完全康復，對於小聯盟復健賽規劃，梅登則說：「我想最多應該投到3場，3場投完、你就會覺得他已經調整到位，每場先發都得評估。」

達比修有本週日投小聯盟復健賽，將是睽違2個月首度實戰登板。（資料照，美聯社）