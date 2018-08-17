MLB》阿庫尼亞太狂 澳洲棒球聯盟為他改名

2018/08/17 11:23

〔體育中心／綜合報導〕近日表現火燙、引人注目的勇士超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）昨日因為馬林魚先發投手伍雷納（Jose Urena）的惡意觸身球提前退場，中止了連三場首局首打席開轟的記錄。

不過，阿庫尼亞近日超給力的表現，包括成為史上最年輕連5場開轟的球員、連8場敲安等壯舉，讓他成為全球棒球迷關注的對象。而阿庫尼亞曾經效力過的澳洲棒球聯盟（ABL），也沒錯過這次機會。

就在昨日阿庫尼亞下場後，澳洲棒球聯盟的官方推特將自己的名稱改為「阿庫尼亞棒球聯盟」。並寫到：「對各位不知情的人，阿庫尼亞曾經在ABL出賽過並且制霸了全場。我們愛他。我們支持阿庫尼亞。」阿庫尼亞曾在ABL出賽20場，並且以打擊三圍.375/.446/.556稱霸全聯盟。

另外，昨日投惡意觸身球的伍雷納不但遭各界批評，還被禁賽6場、外帶罰款處分。

勇士超級新人阿庫尼亞。（美聯社）

阿庫尼亞。（資料照，USA TODAY Sports）

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