MLB》勇士第9局遭逆轉 大物新秀連5場開轟紀錄中斷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕第9局的守備失誤，讓洛磯逆轉勇士，以5：3中止了勇士的五連勝。

勇士超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）昨日首打席遭球吻，連3場首打席開轟紀錄中斷，但因為被觸身球保送不算打數、之後也退場未再有打席紀錄，今天原有機會繼續挑戰連續6場開轟，他雖獲得全場觀眾起立鼓掌，但他今天沒再開轟，僅敲一安，全壘打紀錄目前連九場都敲安。

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本場比賽洛磯2局上先馳得點，不過勇士鈴木清在下個半局開轟追平。接著達爾（David Dahl）第3局連忙回敬一支陽春砲，洛磯2：1領先。

第5局，勇士靠著鈴木清、史萬森接連二壘安，以及德黑蘭（Julio Teheran）的一壘安要回一分領先。

9局上，勇士游擊手史萬森（Danby Swanson）的守備失誤開局，最後讓洛磯連拿3分逆轉比賽。史萬森漏接了史托利（Trevor Story）的滾地球，讓對手上壘。接著麥馬翰（Ryan McMahon）敲安追平比分。最後達爾敲出了致勝安得2分。終場洛磯5：3逆轉勇士。

勇士先發投手德黑蘭表現亮眼，但未能奪勝。登板7局飆7K、被敲3安、2保送失2分。洛磯先發葛雷（Jon Gray）同樣投7局飆9K、被敲5安、1保送失3分。這場的勝投由後援投手吳昇桓拿下；後援投手戴維斯（Wade Davis）第9局上陣無失分，拿下本季第33次救援成功。

勇士目前仍以68勝52敗高居國東龍頭；洛磯則僅差國西龍頭響尾蛇一場勝差。

達爾有一轟。（USA TODAY Sports）

阿庫尼亞未能延續紀錄。（美聯社）