MLB》板凳清空衝第一 巨人菜鳥拉傷進傷兵名單

〔體育中心／綜合報導〕球員進傷兵名單的原因無奇不有，巨人菜鳥先發羅德里魁茲（Dereck Rodriguez）今天讓美媒大傻眼，他在前天作客道奇、兩隊清空板凳的衝突中，意外拉傷大腿，將被放入10日傷兵名單，至少會跳過1次先發。

前天巨人作客道奇之戰，捕手杭德利（Nick Hundley）與道奇打者普伊格（Yasiel Puig）發生激烈衝突，引發兩隊板凳清空，當時羅德里魁茲是巨人休息室中，較早衝進場內的球員，現場畫面並未拍到羅德里魁茲有任何異樣。

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然而今天巨人球團無預警宣布，羅德里魁茲在前天的衝突中受傷，將因腿後肌一級拉傷進入10日傷兵名單，無法如期在明天對紅人先發，將從3A升上Casey Kelly代班，羅德里魁茲至少得跳過1次先發，最快下週對大都會四連戰後歸隊。

巨人與道奇前天清空板凳。（資料照，USA TODAY Sports）

大聯盟官網和多家美媒，都未透露羅德里魁茲的受傷細節，僅提到羅德里魁茲是在該場衝突中受傷，這已經不是第一次有巨人隊球員，在「自己並非主角」的板凳清空衝突中受傷。

去年5月對國民的比賽，因為對方明星球員哈波（Bryce Harper）挨砸，引發雙方板凳清空，前巨人奪冠成員摩斯（Mike Morse），在混亂中不慎被隊友撞倒，因腦震盪被迫退休，從球員身分退役轉任球評。

26歲的羅德里魁茲，今天5月底初登大聯盟，6月初作客國民吞敗後，投球表現大躍進，6月底至今連9場繳優質先發，是巨人輪值中表現最好的投手之一，有機會角逐國聯年度最佳新人，然而此次意外受傷，對巨人將是一大考驗。

名捕I-Rod之子、巨人菜鳥先發羅德里魁茲意外受傷。（資料照，美聯社）