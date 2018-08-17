亞運》中華奧會被詐騙！？30幾萬租新聞中心變雜物間

中華奧會花30幾萬租亞運新聞中心變雜物間。（特派記者梁偉銘攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕30幾萬台幣租到又小又亂的「儲藏室」？2018年雅加達-巨港亞運明天開幕，中華奧會花大錢向大會籌委會承租的新聞中心，迄今卻仍因主辦單位擺爛而無法使用，不但工作人員三聲無奈，相較一旁中、日、韓等奧會及媒體早已開工的寬敞舒適辦公室，更是天差地別。

中華奧會依往例提前駐進本屆亞運主新聞中心，但大會分配的專屬工作空間，卻形同臨時小倉庫，不但沒依合約裝設辦公桌椅及相關用具，只見現場留下一堆施工後遺留的桌板、電線等雜物及廢棄垃圾，甚至彌漫著濃烈的化學溶劑臭味。對此中華奧會秘書聯絡組組長曾文宏表示，已向大會反應要求改善，迄今仍未獲善意回應，「這裡的人什麼事都推拖，我們爭取抗議好幾天了，他們只會說儘快、儘快。」

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據了解，其實去年大會連場地都不願租給中華奧會，透過各方管道協調才勉強答應，不料如今又只提供在最偏僻角落、且僅約6坪的狹小空間，開幕在即又遲遲還未清理施工，收錢沒辦事的耍賴心態，足令中華奧會人員為之氣結，只能自嘲：「希望閉幕前至少弄好，不然這次錢真的白花了。」

中華奧會花30幾萬租亞運新聞中心變雜物間。（特派記者梁偉銘攝）

相較一旁中、日、韓等奧會及媒體早已開工的寬敞舒適辦公室，中華奧會人員更顯無奈。（特派記者梁偉銘攝）