亞運》「蓁晴連線」拿38分 台灣女籃延長賽氣走韓國聯隊

台灣女籃延長賽險勝南北韓聯隊。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕2018年雅加達—巨港亞運，台灣女籃今日出戰韓國聯隊，台灣隊「女AI」彭詩晴、黃品蓁及鄭伊秀聯手拿53分，擋住「韓國雙塔」盧淑英、金韓寶的56分，於延長賽以87：85告捷，在亞運取得2連勝。

彭詩晴首節砍進2顆三分球，貢獻10分，黃品蓁也有8分，但「韓國雙塔」盧淑英10分、金韓寶8分，率韓國取得23：21領先。不過，彭詩晴次節表現依舊出色，搭配陳鈺君、陳晏宇、黃英利都有所貢獻，最多領先對手達11分，但韓國後段來波猛攻，讓台灣隊兩節打完以43：40。

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彭詩晴。（特派記者林正堃攝）

易籃後，韓國聯隊展開追分秀，一度搶回領先優勢，但台灣仍以59：58領先。而第三節一分未得的彭詩晴在末節連拿5分及1助攻，助隊取得4分領先，但韓國在28.7秒又靠金韓寶籃下2分，追成71：71，而鄭伊秀26.5秒兩罰俱中，再度取得超前，而金韓寶在6.2秒搶到進攻籃板後，不僅將球擺進，且還讓包喜樂吞犯規，但他加罰未進，雙方只能延長賽分勝負。

彭詩晴、黃品蓁、鄭伊秀延長賽輪流拿分，聯手助隊最多取得5分領先，最終也驚險收下勝利。彭詩晴21分、黃品蓁17分、鄭伊秀15分、王維琳8分、包喜樂7分，台灣隊下戰將在19日11點對戰印度。

包喜樂。（特派記者林正堃攝）

南韓上屆在仁川亞運風光摘金，即使陣中「天才少女」192公分朴智修因所屬WNBA拉斯維加斯王牌闖入季後賽，本屆能否順利歸隊仍未定。不過，北韓第一中鋒182公分盧淑英坐鎮禁區，加上來自南韓的180公分金韓寶，組成「韓國雙塔」。此外，今日場邊也有專屬韓國聯隊的加油團，聲勢浩大。

韓國團隊三分球出手24次僅中2球，命中率10％不到，盧淑英32分、金韓寶26分。

台灣女籃延長賽擊敗南北韓聯隊。（特派記者林正堃攝）

台灣女籃在亞運取得2連勝。（特派記者林正堃攝）

南北韓聯軍啦啦隊。（特派記者林正堃攝）

南北韓聯軍啦啦隊。（特派記者林正堃攝）

南北韓聯軍啦啦隊。（特派記者林正堃攝）