MLB》哈波猛打賞 國民中斷紅雀八連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊「怪力男」哈波（Bryce Harper）今猛打賞還跑回三分，助國民以5：4射下近況火熱的紅雀，終結四連敗，同時也中斷了紅雀的八連勝。

開局哈波就靠二壘安打跑回1分、第四局又敲安打回兩分打點，助國民4：1領先。第五局國民靠著紅雀的失誤再得一分。紅雀第六局展開反攻，德容（Paul DeJong）和王寇頓（Kolten Wong）接連的安打，以及國民的守備失誤，連追三分，國民5：4紅雀僅差一分。

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所幸國民後援投手米勒（Justin Miller）表現出色，投兩局無失分，接著由葛洛佛（Koda Glover）第九局關門無失分守住勝利，拿下本季第一次救援成功。終場國民5：4戰勝紅雀。

上一場系列賽開幕戰葛洛佛才被德容敲再見轟輸掉比賽，今天總算一吐怨氣。「第一場的結局不甚理想，幸好今天能夠複製一次同樣的情況而且還贏下比賽。我很高興這個結局。」葛洛佛說。

過多的失誤也是紅雀中斷連勝的主因。本場比賽共犯了三次失誤。八連勝期間他們只犯了共4次失誤。

國民先發洛克（Tanner Roark）投6局繳1K、被敲5安、3保送、失4分，拿下本季第8勝。紅雀先發威佛（Luke Weaver）則投3.2局繳1K、被敲7安、1保送、失4分苦吞本季第11敗。

「我們很需要今天的這一勝，並坐上飛機並開開心心的回家為明天主場的比賽做準備。」國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說。

哈波今猛打賞。（法新社）

葛洛佛甜蜜復仇。（USA TODAY Sports）