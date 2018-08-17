亞運》印度前球王宣布退賽 我國網球男雙添金利多

印度前球王佩斯（右）宣布退賽。左為辛吉絲。（資料照，法新社）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕印度網球軍團為亞運傳統強權，大戰前夕卻驚傳內亂，「高齡」45歲的前世界男雙球王（Leander Paes）因不滿始終沒有專職搭檔，突然揚言退出亞運，這也讓包括台灣在內的各國男雙組合少了勁敵。

坐擁8座大滿貫男雙冠軍、外加亞運5金的佩斯表示，很遺憾放棄本屆亞運，問題就在印度網協不願配合，「數週前我就跟協會提出要求，希望以雙打為主的搭檔組軍，拉曼納坦（Ramkumar Ramanathan）是位優秀選手，但他主要拚單打，要他多兼雙打並不公平，我們應該還有雙打好手能在這次亞運上場。」

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佩斯拿過1994年廣島、2002年釜山、2006年杜哈年3屆亞運男雙金牌，大賽經驗相當豐富，但印度網協認為他年事已高，屬意由目前男雙排名高居32的布帕南（Rohan Bopanna）與38席的沙朗（Divij Sharan）合拍，佩斯只能找男單後輩組軍，令他感覺未受尊重。本屆網球於巨港硬地球場進行，我國男雙暫定為彭賢尹／陳迪、謝政鵬／楊宗樺，兩組人馬期待突破重圍，爭取隊史首面男雙金牌。

謝政鵬（右）、楊宗樺（左）。（資料照，記者黃耀徵攝）