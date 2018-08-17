中職》天母球場大淹水 連球員休息室也淪陷（圖輯）

因為下午突然暴雨，天母球場瞬間淹水，場內、外包括球員休息區都遭殃。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕天母球場今晚進行統一獅、中信兄弟之戰，但台北市下午突然下起暴雨，球場瞬間淹水，一路淹進兩隊球員休息室，教練和選手都看傻眼，直呼「太扯」，趕緊拎著大包小包撤離，而本壘後方的記者室也漏水，災難連連。

天母球場去年為世大運斥資1.2億元整修場地，但今年重新開放給中職比賽後，無論是凹凸不平的場地、發黃的草皮和髒亂的環境，後續維護看來大有問題，如今又因大雨導致水災，連場方人員都驚訝：「全部淪陷，很久沒看到這種場景了。」

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目前雨勢已停，原本有意整理場地進行比賽，但因積水嚴重，下午5點左右確定延至明天原場地打雙重賽。

上稿時間 16：43

更新時間 17：12

因為下午突然暴雨，天母球場瞬間淹水，一路淹進球員休息室。（記者郭羿婕攝）

因為下午突然暴雨，天母球場瞬間淹水，一路淹進球員休息室。（記者郭羿婕攝）

因為下午突然暴雨，天母球場瞬間淹水，一路淹進球員休息室。（記者郭羿婕攝）

因為下午突然暴雨，天母球場瞬間淹水，一路淹進球員休息室。（記者郭羿婕攝）

因為下午暴雨，天母球場瞬間淹水，連球員休息室都遭殃，教練和球員紛紛「逃難」。（記者郭羿婕攝）

因為下午暴雨，天母球場瞬間淹水，連球員休息室都遭殃，教練和球員紛紛「逃難」。（記者郭羿婕攝）

因為下午暴雨，天母球場瞬間淹水，連球員休息室都遭殃，教練和球員紛紛「逃難」。（記者郭羿婕攝）

因為下午突然暴雨，天母球場瞬間淹水，一路淹進球員休息室。（記者郭羿婕攝）

因大雨來襲，天母球場瞬間淹水，獅隊球員正在室內練習。（記者郭羿婕攝）

因大雨來襲，天母球場瞬間淹水，本壘後方記者室也嚴重漏水。（記者郭羿婕攝）