MLB》新人王平均年齡猜一猜 大谷若得獎還嫌老？

大谷翔平24歲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年國聯新人王的競爭進入白熱化，勇士隊的超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）以及同樣表現非常優秀的新人索托（Juan Soto）都有可能會是得主之一，另外美聯洋基隊的托瑞斯（Gleyber Torres）以及二刀流大谷翔平都是可能的新人王得主，MLB也趁這股新人王熱潮，整理出歷屆新人王的平均年齡：「23.2歲」。

阿庫尼亞以及索托這兩位在大聯盟展現超凡身手的球員，分別只有20歲以及19歲。而托瑞斯和大谷則是21歲以及24歲，根據資料顯示，最多新人王獲獎的歲數是22及23歲，分別有29次。

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阿庫尼亞20歲。（資料照，法新社）

最年長的新人王是誰呢？答案是傑特羅（Sam Jethroe），他當年以33歲的高齡奪下新人王的獎項，次年長的新人王則是從日職轉戰美職的終結者「大魔神」佐佐木主浩，當年他以32歲的年紀拿到新人王的獎項。

佐佐木主浩2000年拿下美聯新人王。（資料照，記者林正堃攝）

最年輕的新人王則是索托現在的隊友哈波（Bryce Harper）以及大都會傳奇投手「博士」古登（Dwight Gooden），兩人都以19歲的年紀拿下新人王，如果索托能順利拿下新人王，他將成為這項紀錄的第三人。

索托19歲。（資料照，法新社）

大聯盟年度最佳新秀平均年紀圖。（圖片取自MLB）