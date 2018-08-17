高球》台豐ADT公開賽第2回合 詹世昌衝上領先群

詹世昌在台豐ADT公開賽第2回合打出全場最佳的65桿，衝上並列領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕台灣好手詹世昌今天在台豐ADT公開賽第2回合打出全場最佳的65桿，以兩回合總計136桿，追上蔡啟煌和同組的日本選手長谷川翔平，3人並列領先。

詹世昌賽後表示，這是過去1年半以來打得最好的1個回合，他抓了9隻小鳥，只花25次推桿，手感不錯。

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原本領先的蔡啟煌，第2回合打得還算滿意，一共打下5個博蒂，但在第6洞開球失手打得太偏右，花了7桿才打完這洞，吞下三柏忌，是昨天唯一花掉桿數的地方。

並列領先的還有日本選手長谷川翔平，第2回合繳出69桿，也衝進領先群裡。

第2回合打完，包括林文堂、洪健堯、和汪聰傑，同以138桿緊追領先群之後，並列第4名。其中洪健堯打了5次台豐ADT公開賽，今年第1次晉級決賽，他表示，過去幾次參賽結果都不理想，今年面對比賽反而心情很放鬆，而且推桿的狀況慢慢調整回來，總算可以打到週末。

詹世昌在台豐ADT公開賽第2回合打出全場最佳的65桿，衝上並列領先。（記者趙新天攝）

台豐ADT公開賽第2回合，日本選手長谷川翔平以136桿並列領先。（記者趙新天攝）

蔡啟煌在台豐ADT公開賽第2回合，以總計136桿保住並列領先。（記者趙新天攝）

汪聰傑以138桿並列第四。（記者趙新天攝）