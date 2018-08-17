亞運》挑戰台灣羽球首金 戴資穎今首次在主場館練球

戴資穎今天首次在雅加達展開訓練。（記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界羽球球后戴資穎今日首次在雅加達展開訓練，即將率領女子羽球隊出征團體賽，以及重頭戲女子單打，小戴此次將挑戰台灣史上首面羽球金牌。

印尼在今年1月舉辦超級500大師賽及7月超級1000公開賽，場地皆在雅加達GBK羽球館，而戴資穎最終在兩場賽事都封后。

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戴資穎今日再次踏進賽場並展開練球，因她對整座場館已頗為熟悉，自然十分期待亞運賽事，至於經過一小時多的練球後，自認整體感覺還可以。

台灣女團在週日（17日）16強面對巴基斯坦，若能順利贏球，8強對手將遇上今年優霸盃亞軍、也是小戴好友依瑟儂領軍的泰國，至於台灣今年在優霸盃小組賽，以局數2：3落敗，而戴資穎在女單第一點苦戰3局，擊敗依瑟儂。

由周天成、王子維領軍的男子隊，在本屆亞運成為種子隊伍，屆時首輪將輪空，直接晉級8強，首戰對手是巴基斯坦、尼泊爾勝隊，挺進4強才會碰上實力堅強的中國隊，也讓受訪前才打探籤表消息的戴資穎笑說，「我覺得男生籤表好像比較好。」

戴資穎今天首次在雅加達展開訓練。（記者林正堃攝）

戴資穎今天首次在雅加達展開訓練。（記者林正堃攝）