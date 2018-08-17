籃球》UA國中籃球訓練營登場 前女籃國手劉容杏成焦點

訓練營教練團，高漢耀（中）、劉容杏（右二）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「UA國中菁英籃球訓練營」今在世新大學展開，由UA Training 總教練高漢耀領軍，搭配助教洪梵恩及前女籃球星劉容杏，打造最強教練團。

這次訓練營分成「個人體能潛質」、「籃球體能特訓」，明仁國中杜帛鴻表示，透過這次訓練營，知道自己哪裡不足，未來也可以加強。

請繼續往下閱讀...

教練團中的一大「嬌點」，為前女籃球星劉容杏，她自2014年起轉型成為體能訓練師，她認為這項工作和當初自己想像的有些不太一樣，但從選手的回饋，讓她獲得滿滿成就感，「選手會告訴我們，很多動作過去以為自己做不到，但藉由體能訓練、調整，激發出更多不同的可能。」

師大畢業的劉容杏，同時負責母校女籃的體能訓練，未來也有機會和同一體系的電信女籃、南山高中合作，她說：「高中生會比較著重多元化訓練，職業選手則希望她們可以繼續突破自我。」

過去在海山高中、師大女籃都曾率隊打出好成績的劉容杏，看到今天台灣女籃在亞運擊敗南韓，她笑說，難免會懷念過去球員生活，但現在自己的身分轉換，會希望自己能持續幫助這些球員成長。

UA籃球訓練營今展開，聚集不少國中好手。（記者粘藐云攝）