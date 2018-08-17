曾被酸是禁藥騙子 中國泳將孫楊將亞運視為「小考」

中國游泳名將孫楊訓練備戰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國男子游泳名將孫楊在2016年里約奧運被澳洲選手霍爾頓（Mack Horton）嘲諷是「吃禁藥的騙子」，醜聞再度攻占板面，不過，孫楊的表現仍是眾人注目的焦點，今年亞運參加4項游泳個人項目，對此孫楊表示，其實這次參賽最大目的是為了2年後東京奧運而演練。

孫楊因2014年5月被驗出服用禁藥，最終禁賽3個月，奧運時被霍爾頓諷刺是騙子，引起一番熱議，但孫楊在泳壇書寫了無數榮耀，除了是中國第一位拿下奧運金牌的男子游泳運動員，更於去年世錦賽的400公尺自由式摘金，締造三連霸的佳績。

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孫楊過去亞運曾拿過400公尺、1500公尺自由式金牌，今年他參加了200公尺、400公尺、800公尺和1500公尺自由式四個單項，外界推估孫楊有機會橫掃4項目金牌，但他在接受新華社訪問時坦言，亞運其實是一項「小考」，為的是備戰2年後的東京奧運。

對於這次參加4個個人項目，孫楊表示訓練過程相當辛苦，因為每一項都需要兼顧，身體的消耗程度非常巨大，「我身上有一些傷痛，還是要靠冰敷、貼藥保持健康，維持高水平訓練，但我作為最老隊員必須以身作則。」

亞運將於18日正式開幕，孫楊首戰將是200公尺項目。

中國游泳名將孫楊。（資料照，法新社）